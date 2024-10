Quifinanza.it - Quanto valgono gli immobili del Vaticano

Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Sono circa 5000 glidi proprietà del. Essi sono distribuiti in particolar modo a Roma ma se ne trovano anche in altre parti del mondo come in Francia, Svizzera e Regno Unito. Ma quali categorieari includono le proprietà della Santa Sede? Ebbene, una vasta gamma di strutture ed edifici. Si va, infatti, dalle residenze private agli spazi commerciali, dai garage alle biblioteche passando anche per i conventi, i siti sotterranei come le catacombe nonché per edifici meno convenzionali come le stalle. Eesattamente tali? Ciò lo si evince dall’ultimo rapporto (2023) dell’Apsa, l’Organismo economico della Curia romana che si occupa della gestione del patrimonio economico della Santa Sede.