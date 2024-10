Strage sul lavoro a Bologna, scioperano anche i metalmeccanici cesenati della Fiom (Di venerdì 25 ottobre 2024) Venerdì i metalmeccanici dell’Emilia Romagna hanno scioperato per dire ancora una volta basta ai morti sul lavoro e pretendere sicurezza sul posto di lavoro. Entra nel merito la Fiom Cgil: "Sulla Strage avvenuta alla Toyota di Bologna spetterà alla magistratura e agli organi investigativi fare Cesenatoday.it - Strage sul lavoro a Bologna, scioperano anche i metalmeccanici cesenati della Fiom Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Venerdì idell’Emilia Romagna hanno scioperato per dire ancora una volta basta ai morti sule pretendere sicurezza sul posto di. Entra nel merito laCgil: "Sullaavvenuta alla Toyota dispetterà alla magistratura e agli organi investigativi fare

