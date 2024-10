Ilnapolista.it - Il mercato nero dei biglietti per il primo Clasico della stagione al Bernabeu: fino a 2500 euro per la tribuna

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Domani sera si gioca il. Real Madrid contro Barcellona. Ilper Mbappé da un lato e per Flick dall’altro. Queste sono solo alcune delle motivazioni che hanno reso il Santiagotutto esaurito, 83.100 posti tutti occupati. Isono finiti da tempo. Nessuno vuole perdersi ilevento calcistico. Per i non-calciofili, è come il Super Bowl, come la Notte degli Oscar, come la finale di Sanremo. Tornando al sold out del, iquindi non si trovano più. Almeno attraverso i canali ufficiali. Infatti, Cadena Ser ha scoperto una sorta didei. Un vero e proprio bagarinaggio che ha fatto schizzare il prezzo dei. Una follia.