Terzo mandato di De Luca, Iannone (FdI): "I consiglieri al voto seguiranno il Pd o il Governatore?" (Di giovedì 24 ottobre 2024) "De Luca ha comunicato alla sua maggioranza che intende portare in Consiglio un atto che gli consentirebbe il Terzo mandato. Visto che i consiglieri sono rimasti silenti, vorremmo capire se voteranno secondo De Luca o gli orientamenti del PD nazionale che si è espresso contro il Terzo mandato"

Elezioni regionali 2025 - De Luca convoca la maggioranza per il terzo mandato - Ufficialmente è una riunione che il Presidente De Luca, ogni anno, alla vigilia della discussione per l’approvazione della Legge Finanziaria Regionale ma, mercoledì prossimo, 23 ottobre, l’incontro, che si terrà a Napoli, avrà un sapore ed anche un contenuto particolare. Il retroscena Al... (Salernotoday.it)

Meloni - Cascone e terzo mandato : le risposte di Vincenzo De Luca - Giorgia Meloni ieri alla Camera ha configurato "come danno erariale il fatto che un Presidente di Regione spenda migliaia di euro per comprarsi una pagina di giornale per dirsi da solo quanto è bravo". L'accusa è al governatore della Campania Vincenzo De Luca, che oggi le ha risposto così: "È... (Napolitoday.it)

De Luca e terzo mandato - Mastella : ‘Piuttosto la riforma andrebbe introdotta per i sindaci’ - Per ora guardo a questa partita da spettatore. Piuttosto credo che il terzo mandato debba essere introdotto per i sindaci. it. Quando uno lavora bene, deve avere la possibilità di proseguire se continua ad avere il consenso”. Così il sindaco Clemente Mastella, segretario nazionale di “Noi di Centro”, ha risposto a chi gli ha chiesto di commentare le dichiarazioni rese domenica scorsa dal governatore della Campania Vincenzo De Luca alla Festa dell’Unità a Foiano Val Fortore, nel Beneventano. (Anteprima24.it)