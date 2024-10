Ilgiorno.it - Sos lavoro. La prevenzione a teatro

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) In scena la sicurezza sul. Protagonisti gli operatori della struttura die sicurezza negli ambienti didi Ats della Brianza, che quotidianamente sono alle prese con infortuni sule le norme e i dispostivi di sicurezza per impedire che accadano. "Non doveva succedere", è il titolo dello spettacolo teatrale in programma nel pomeriggio di oggi dalle 17.30 in poi presso la sede diInvito in via Ugo Foscolo a Lecco. L’iniziativa rientra nella Settimana europea per la salute e la sicurezza sul. Per partecipare è necessario iscriversi online forms.office.com o chiamare lo 0341.482537.