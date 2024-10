Sciopero dei medici contro la manovra: la sanità si ferma il 20 novembre (Di giovedì 24 ottobre 2024) Alla base gli aumenti della legge di Bilancio, definiti "briciole che offendono ola categoria" Sciopero nazionale di 24 ore il 20 novembre di medici, dirigenti sanitari, infermieri e professioni sanitarie contro la manovra 2025. La protesta indetta dai sindacati Anaao Assomed, Cimo-Fesmed e Nursing Up. Alla base gli aumenti della legge di Bilancio, definiti "briciole Sbircialanotizia.it - Sciopero dei medici contro la manovra: la sanità si ferma il 20 novembre Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Alla base gli aumenti della legge di Bilancio, definiti "briciole che offendono ola categoria"nazionale di 24 ore il 20di, dirigenti sanitari, infermieri e professioni sanitariela2025. La protesta indetta dai sindacati Anaao Assomed, Cimo-Fesmed e Nursing Up. Alla base gli aumenti della legge di Bilancio, definiti "briciole

