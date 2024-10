Lettera43.it - Roberto Sergio nuovo direttore generale ad interim di San Marino Rtv

(Di giovedì 24 ottobre 2024) L’ex amministratore delegato Raiassume la direzioneaddi Rai San(meglio conosciuta come SanRtv). Attualmente dg di viale Mazzini al fianco delad Giampaolo Rossi, prende la guida della struttura che fino a marzo era stata retta dal giornalista Andrea Vianello. «Abbiamo grandi aspettative sull’operato di, al quale offriamo massima collaborazione», ha dichiarato Federico Pedini Amati, segretario di Stato all’Informazione. In Rai ha ricoperto ruoli apicali Nato a Roma nel 1960 e laureato in Scienze politiche e in Scienze delle comunicazioni,ha iniziato la sua carriera professionale nel 1985 presso Sogei. Nel 2004 l’approdo in Rai comedell’area Nuovi media, primo di una serie di ruoli apicali nell’azienda inclusa la presidenza di Rai Way e la direzione della Direzione radio.