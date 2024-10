Puntano la pistola alla cassiera facendosi consegnare i soldi | rapinate due farmacie in provincia di Latina

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di giovedì 24 ottobre 2024) olpi Coordinati in Duedi Aprilia, la Polizia è Sulle Tracce dei Responsabili Nel tardo pomeriggio del 23 ottobre, Aprilia (LT) è stata teatro di due rapine a mano armata in rapida successione, entrambe ai danni disituate nel centro della città. Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni degli eventi, due uomini, di cui uno armato, hanno compiuto entrambi i colpi con modalità simili, facendo ipotizzare agli inquirenti che si tratti degli stessi autori. La Sezione Operativa del Reparto Territoriale Carabinieri di Aprilia, supportata dai militari della locale Stazione, ha avviato subito gli accertamenti preliminari per fare luce sui due episodi. In entrambi i casi, i rapinatori sono entrati nelle, minacciando il personale con un’arma e costringendolo ail denaro in cassa.