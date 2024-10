Julio Velasco: “I figli dei migranti diventano italiani solo se sono forti nello sport” (Di giovedì 24 ottobre 2024) “Lo sport riflette una grande ingiustizia e riguarda la cittadinanza ai figli di migranti”. Julio Velasco, commissario tecnico della nazionale femminile di pallavolo, solleva la questione a margine del Premio Mecenate dello sport – Varaldo di Pietro. “Quando conviene i figli dei migranti diventano italiani, quando non conviene invece no” afferma di fronte ai microfoni. “Se uno è un buon giocatore o una buona giocatrice, vedrete che diventerà italiano e firmano tutti, anche i partiti che solitamente contrari in questo caso saranno d’accordo”. “Cosa si può fare per ovviare al problema? Bisogna chiedere ai politici” aggiunge, “Io sono di questa idea, deve esistere uno Ius tutto, Ius soli, scholae, sport. Bergamonews.it - Julio Velasco: “I figli dei migranti diventano italiani solo se sono forti nello sport” Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) “Loriflette una grande ingiustizia e riguarda la cittadinanza aidi”., commissario tecnico della nazionale femminile di pallavolo, solleva la questione a margine del Premio Mecenate dello– Varaldo di Pietro. “Quando conviene idei, quando non conviene invece no” afferma di fronte ai microfoni. “Se uno è un buon giocatore o una buona giocatrice, vedrete che diventerà italiano e firmano tutti, anche i partiti che solitamente contrari in questo caso saranno d’accordo”. “Cosa si può fare per ovviare al problema? Bisogna chiedere ai politici” aggiunge, “Iodi questa idea, deve esistere uno Ius tutto, Ius soli, scholae,

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Volley : assegnato a Julio Velasco il premio “Mecenate dello Sport 2024” - The post Volley: assegnato a Julio Velasco il premio “Mecenate dello Sport 2024” appeared first on SportFace. Il premio ‘Mecenate dello Sport – Varaldo Di Pietro 2024’ è stato assegnato a Julio Velasco, tecnico della nazionale italiana femminile di volley, che ha ottenuto la medaglia d’oro ai Giochi di Parigi 2024. (Sportface.it)

A Julio Velasco il premio “Mecenate dello Sport 2024? - Giovanni Di Pietro, assegna il suo riconoscimento a coloro che, in campo nazionale e internazionale, hanno fornito un contributo essenziale per la crescita dello sport e l’esaltazione dei suoi valori universali, espressi sia nella pratica delle discipline sportive sia in attività di alto valore sociale e solidale. (Ildenaro.it)