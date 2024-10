Elena Sofia Ricci torna come Teresa Battaglia nella nuova stagione della serie “I casi di Teresa Battaglia” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La nuova stagione della serie “I casi di Teresa Battaglia” con Elena Sofia Ricci è pronta a debuttare su Rai1 il 28 ottobre, con un’anteprima il 26 su Raiplay. Dopo il grande successo della prima stagione, la profiler di Ilaria Tuti si prepara ad affrontare nuove sfide tra il mistero e l’introspezione umana. La serie, coprodotta da Rai Fiction e Publispei, promette di catturare l’attenzione degli spettatori con una trama avvincente e personaggi sfumati, intrecciando crime e dramma. Il ritorno di Teresa Battaglia: dal romanzo alla tv Elena Sofia Ricci riprende il ruolo della profiler Teresa Battaglia, un personaggio complesso nato dalla penna di Ilaria Tuti, il cui secondo romanzo “Ninfa Dormiente” è la base per questa nuova serie. Gaeta.it - Elena Sofia Ricci torna come Teresa Battaglia nella nuova stagione della serie “I casi di Teresa Battaglia” Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La“Idi” conè pronta a debuttare su Rai1 il 28 ottobre, con un’anteprima il 26 su Raiplay. Dopo il grande successoprima, la profiler di Ilaria Tuti si prepara ad affrontare nuove sfide tra il mistero e l’introspezione umana. La, coprodotta da Rai Fiction e Publispei, promette di catturare l’attenzione degli spettatori con una trama avvincente e personaggi sfumati, intrecciando crime e dramma. Il ritorno di: dal romanzo alla tvriprende il ruoloprofiler, un personaggio complesso nato dalla penna di Ilaria Tuti, il cui secondo romanzo “Ninfa Dormiente” è la base per questa

