Cina | aumento ricavi Coca-Cola a lug-set ribadita fiducia in mercato locale

Shanghai, 24 ott – (Xinhua) – The Coca-Cola Company ieri ha comunicato i risultati del terzo trimestre, con il fatturato che ha raggiunto gli 11,85 miliardi di dollari, superando le stime di 11,61 miliardi. Il reddito operativo dell'azienda ha raggiunto i 2,51 miliardi di dollari, e quello netto i 2,85 miliardi. Gli utili per azione comparabili sono aumentati del 5% a 0,77 dollari, superando le stime. "Le nostre attivita' continuano a dimostrare la capacita' di resilienza di fronte a un ambiente esterno dinamico", ha dichiarato James Quincey, presidente e amministratore delegato di The Coca-Cola Company. In termini di categorie, le vendite di bibite gassate e del marchio Coca-Cola sono rimaste stabili.

