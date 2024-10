Notizie.com - Angelina Mango cancella il tour europeo: la preoccupazione dei fan

(Di giovedì 24 ottobre 2024) L’annuncio sui social che preoccupa i fan di: “È il momento di ascoltarmi” eil. La notizia dellazione deldiha sorpreso i fan, generando un’ondata die sostegno. La cantautrice, celebre per la sua voce unica e le performance energiche, ha condiviso sui social media le ragioni dietro questa scelta, evidenziando l’importanza della salute e del benessere personale come prioritari. Nel suo messaggio,ricorda i concerti memorabili a Roma e Napoli, ma ammette che una persistente difficoltà vocale necessita di una pausa: “È il momento di ascoltarmi”, afferma con determinazione.costretta ad annullare due date del: problemi di salute per lei – Foto Ansa – notizie.comIlautunnale era iniziato il 12 ottobre dall’Atlantico Live di Roma con grandi aspettative.