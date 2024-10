Renault 5 E-Tech, la prova de Il Fatto.it – Sbarazzina ed elettrizzata, ma sempre icona – FOTO (Di mercoledì 23 ottobre 2024) “La compri perché è bella, non perché è elettrica”, sorride l’amministratore delegato di Renault Italia Raffaele Fusilli. Il manager parla della R5 E-Tech reinterpretata in chiave moderna, ma chiaramente ispirata al modello storico che tanto successo ha avuto. “Rappresenta tutto quello che la marca vuole essere in futuro”, spiega ancora Fusilli. Cioè appetibile esteticamente, sostenibile dal punto di vista ambientale e accessibile economicamente. La prima declinazione a venire commercializzata testimonia sicuramente i primi due postulati, mentre per il terzo i clienti dovranno pazientare almeno fino al 2025, quando verranno aperti gli ordini della Renault 5 E-Tech Electric Urban Range, cioè con la batteria da 40 kWh (fino a 312 km di autonomia), equipaggiata con il motore da 95 Cv da meno di 25.000 euro. Ilfattoquotidiano.it - Renault 5 E-Tech, la prova de Il Fatto.it – Sbarazzina ed elettrizzata, ma sempre icona – FOTO Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) “La compri perché è bella, non perché è elettrica”, sorride l’amministratore delegato diItalia Raffaele Fusilli. Il manager parla della R5 E-reinterpretata in chiave moderna, ma chiaramente ispirata al modello storico che tanto successo ha avuto. “Rappresenta tutto quello che la marca vuole essere in futuro”, spiega ancora Fusilli. Cioè appetibile esteticamente, sostenibile dal punto di vista ambientale e accessibile economicamente. La prima declinazione a venire commercializzata testimonia sicuramente i primi due postulati, mentre per il terzo i clienti dovranno pazientare almeno fino al 2025, quando verranno aperti gli ordini della5 E-Electric Urban Range, cioè con la batteria da 40 kWh (fino a 312 km di autonomia), equipaggiata con il motore da 95 Cv da meno di 25.000 euro.

