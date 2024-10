Premi Omnibus Salute Donna 2024: celebrazione delle eccellenze femminili nella sanità a Pescara (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Sabato 26 ottobre, si terrà una cerimonia di Premiazione a Pescara, dedicata a celebrare le donne che si sono distinte nel settore sanitario e scientifico. L’evento, che avrà luogo nella sala Favetta del Museo delle Genti d’Abruzzo, è progettato per evidenziare i contributi significativi delle professioniste, con particolare attenzione alla ricerca scientifica e al volontariato. La serata sarà presentata dalla nota giornalista Grazia Di Dio e vedrà la partecipazione di figure di spicco nella medicina e nel giornalismo. Un riconoscimento dal valore significativo Il Premio Omnibus Salute Donna, giunto alla sua terza edizione, è stato ideato dal cardiologo Stefano Volpe, fondatore di Omnibus Salute. L’intento di questo riconoscimento è chiaro: mettere in risalto l’importanza delle professionalità femminili nel mondo sanitario. Gaeta.it - Premi Omnibus Salute Donna 2024: celebrazione delle eccellenze femminili nella sanità a Pescara Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Sabato 26 ottobre, si terrà una cerimonia diazione a, dedicata a celebrare le donne che si sono distinte nel settore sanitario e scientifico. L’evento, che avrà luogosala Favetta del MuseoGenti d’Abruzzo, è progettato per evidenziare i contributi significativiprofessioniste, con particolare attenzione alla ricerca scientifica e al volontariato. La serata sarà presentata dalla nota giornalista Grazia Di Dio e vedrà la partecipazione di figure di spiccomedicina e nel giornalismo. Un riconoscimento dal valore significativo Il, giunto alla sua terza edizione, è stato ideato dal cardiologo Stefano Volpe, fondatore di. L’intento di questo riconoscimento è chiaro: mettere in risalto l’importanzaprofessionalitànel mondo sanitario.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Forni alti 30 metri minacciano il lago “monumento naturale”. In regione si riaccendono i riflettori - Terminati i ricorsi presentati dai comitati locali, in consiglio regionale è stata presentata un'interrogazione in consiglio regionale per conoscere, al netto dell'ampliamento di un sito industriale, ... (romatoday.it)

Il B7 Italy a Pescara: focus sulla cooperazione allo sviluppo - Pescara, 23 ott. (askanews) - Garantire che la cooperazione allo sviluppo non lasci indietro nessuno. È questa la sfida rilanciata a Pescara ... (stream24.ilsole24ore.com)

G7 a Pescara, 'transenne trappola sulla corsia per ipovedenti' - "Alla festa dei grandi, i fragili cedono il passo", con le transenne posizionate per questioni di sicurezza che "diventano una trappola per chi usufruisce della corsia per ipovedenti". (ANSA) ... (ansa.it)