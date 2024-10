Liberoquotidiano.it - "Perché dovete votarla". Eminem sale sul palco per sostenere Kamala Harris

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Nelle ultime due settimane della campagna elettorale per le presidenziali del 5 novembre, negli Stati Uniti le superstar scendono in campo a sostegno della candidata democratica. Il rapper di Detroitè salito suldi un comizio della vicepresidente nella sua città natale. “Come molti di voi sanno, la città di Detroit e l'intero Stato del Michigan significano molto per me. E in queste elezioni, i riflettori sono puntati su di noi più che mai”, ha detto alla folla, da sempre critico nei confronti dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, “penso che sia importante usare la propria voce. Quindi incoraggio tutti ad andare a votare”.