Indovina la quaterna e vince 43mila euro (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Festa grande a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, grazie al gioco del Lotto. Nel concorso di martedì 22 ottobre, come riporta Agipronews, vinti 43.650 euro in seguito ai numeri 7-17-67-77 sulla ruota Nazionale. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 16 milioni di euro, per un Messinatoday.it - Indovina la quaterna e vince 43mila euro Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Festa grande a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, grazie al gioco del Lotto. Nel concorso di martedì 22 ottobre, come riporta Agipronews, vinti 43.650in seguito ai numeri 7-17-67-77 sulla ruota Nazionale. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 16 milioni di, per un

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Castellana (Gilda) : “No al Concorso PNRR 2 - ecco quattro motivi per non farlo e ritrattare con la Commissione Europea per l’assunzione con doppio canale” - La Gilda degli Insegnanti ha espresso oggi un netto dissenso riguardo al nuovo concorso docenti previsto dal PNRR, sollecitando una revisione del piano in accordo con la Commissione Europea. Secondo il sindacato, il concorso così concepito è ... (Orizzontescuola.it)

Carta docente 500 euro - esclusi i neoimmessi da GPS sostegno e concorso PNRR assunti con supplenza per il ruolo - Carta docente bonus 500 euro: da ieri 14 ottobre nuovamente attiva la piattaforma www.cartadeldocente.istruzione.it in cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito accredita la somma utile per autoformazione e aggiornamento nell'anno scolastico di ... (Orizzontescuola.it)

Un flop il concorso ippico finanziato da Solinas con 1.118.000 euro pubblici - Doveva essere la vetrina italiana dell’ippica cagliaritana. Il rilancio degli sport equestri in Sardegna. Tanto, che per supportare il concorso “Cavalli in Villa – Gli alfieri della Cultura”, organizzato dalla EquiEvent di Padova, Regione Sardegna ... (Lanotiziagiornale.it)