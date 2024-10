Lanazione.it - Finestrini spaccati, i cittadini lasciano nelle auto biglietti e cartelli per i ladri: “Non c’è niente di valore”

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Firenze, 23 ottobre 2024 – Altre duespaccate lungo viale Ludovico Ariosto e lungarno Santa Rosa, insieme a piazza Vittorio Veneto tra le zone più bersagliate dai topi di. Tra gli abitanti del quartiere c'è chi ha già fatto più di una denuncia per i danni subiti, chi ha deciso di non riparare il vetro lasciando il finestrino con una busta nera di quelle della spazzatura e chi corre ai ripari e lascia deiper i. "In questa macchina non c'èda rubare. Per favore non rompere il vetro" scrivono in preda alla disperazione alcuni residenti dell'Oltrarno. E' quello che ha fatto anche Gherardo Cencioni, abitante di viale Fratelli Rosselli, che per dieci volte ha dovuto fare i conti cone specchietti in frantumi.