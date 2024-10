Gaeta.it - Critiche all’Agenzia per il Turismo e l’Internazionalizzazione Marche: il Gruppo Pd chiede chiarezza

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Le recenti polemiche riguardanti l’Agenzia per ilhanno riacceso il dibattito politico nella regione. IlPd, capitanato da Anna Casini, ha lanciato un appello per una maggiore trasparenza sugli affidi diretti e sulla gestione delle risorse economiche. Le dichiarazioni rilasciate durante una conferenza stampa hanno evidenziato preoccupazioni riguardo al flusso di denaro e all’efficienza operativa dell’agenzia, rindo una risposta immediata da parte della giunta. LedelPdper ilLa recente conferenza stampa tenutasi a Palazzo delleha visto ilPd intensificare le suenei confronti di Atim. Con Anna Casini come portavoce, il partito ha denunciato la presunta mancanza di controllo nella gestione delle finanze pubbliche legate