Ilveggente.it - Berrettini, clamorosa smentita: ha spiazzato perfino Sinner

Leggi tutta la notizia su Ilveggente.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Matteo, lainaspettata ha lasciato tutti di sasso,Jannik: solo bugie e nulla più. Non si può dire che quella che a breve si lascerà alle spalle sia stata una stagione straordinaria ed indimenticabile. Così come, del resto, non si può neanche dire che, al contrario, sia stata disastrosa. Possiamo definirla, al massimo, altalenante, nella misura in cui Matteo, pur avendo giocato relativamente poco rispetto ai suoi colleghi di circuito, è riuscito comunque ad assicurarsi tre titoli. Una buona notizia per Matteo(LaPresse) – Ilveggente.itHa fatto molto bene, dunque, in alcuni degli appuntamenti ai quali ha presenziato. Un po’ meno in altri, ma non bisogna dimenticare che è pur sempre un giocatore che ha fatto i conti con diversi acciacchi fisici e che, alla luce di ciò, ha purtroppo perso molto tempo.