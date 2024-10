Automobilismo: 1000 Miglia Warm Up Usa al via (Di mercoledì 23 ottobre 2024) (Adnkronos) – L’attesa è finita per la quinta edizione del 1000 Miglia Warm Up USA, l’evento di stanza a Middleburg che vedrà 20 equipaggi percorrere 800 chilometri in tre tappe nell’Area di Washington D.C. Il format Warm Up, pensato per preparare i piloti alla parte sportiva della 1000 Miglia in Italia, si strutturerà in una Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di mercoledì 23 ottobre 2024) (Adnkronos) – L’attesa è finita per la quinta edizione delUp USA, l’evento di stanza a Middleburg che vedrà 20 equipaggi percorrere 800 chilometri in tre tappe nell’Area di Washington D.C. Il formatUp, pensato per preparare i piloti alla parte sportiva dellain Italia, si strutturerà in una

