Stadio Milano | progetto San Siro interessante ma San Donato resta

"L'Italia ha bisogno di nuove strutture. Il progetto di San Siro è interessante, ma anche quello per San Donato resta una via da percorrere". Queste le idee, secondo quanto riporta LaPresse, emerse dall'incontro tra i vertici del Milan e dell'Inter con il ministro della Cultura Giuli, il ministro dello Sport Abodi e il sindaco Sala, a proposito della possibilità di realizzare un nuovo Stadio condiviso nell'area dell'attuale di San Siro.

