Nuovi appuntamenti con Crisalide Festival | ' Cani lunari' di Francesco Marilungo e ' Voodoo' di Masque teatro

Sabato 26 ottobre al teatro Felix Guattari di Forlì ancora prime nazionali nell'ambito della 31esima edizione di Crisalide Forlì Festival, il Festival di teatro, danza, musica, filosofia, organizzato dalla compagnia Masque teatro con la direzione artistica di Lorenzo Bazzocchi ed Eleonora Sedioli. Gli spettacoli in programma sono 'Cani lunari' di Francesco Marilungo e 'Voodoo' di Masque teatro.

Il principe dei sogni belli - una favola amara al teatro Nuovo per il Campania Teatro Festival - Ai margini di una cittadina di provincia, a ridosso delle campagne. In una saletta isolata, Elio, imprenditore edile di mezz’età, sta contrattando con Dragon, ventenne dai capelli azzurri, prezzo e modalità della prestazione sessuale che il giovane dovrebbe offrire. Non ad Elio, però: a suo... (Napolitoday.it)

Bari : il presidente della Repubblica all’inaugurazione del festival delle Regioni VIDEO Cerimonia in teatro con Sergio Mattarella - Nella foto tratta dal sito della presidenza della Repubblica il capo dello Stato nel teatro Piccinni. Inaugurato a Bari il festival delle Regioni, terza edizione. . L'articolo Bari: il presidente della Repubblica all’inaugurazione del festival delle Regioni VIDEO <small class="subtitle">Cerimonia. (Noinotizie.it)

Ri-Generazione Festival - tre giorni al teatro comunale di Cavriglia - Il testo, scritto da Galiano in collaborazione con Andrea Delfino, è stato presentato per la prima volta a fine settembre 2024. I lavori esposti in mostra sono stati per lo più realizzati durante un Laboratorio di pittura all’aperto, svoltosi presso il Museo Mine lo scorso 30 maggio, sotto l’egida di "Amico Museo". (Lanazione.it)