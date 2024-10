L’Ungheria, inaspettata proposta: la revoca dell’immunità parlamentare per Ilaria Salis (Di martedì 22 ottobre 2024) Il Parlamento europeo di Strasburgo è stato teatro di un nuovo episodio di conflitto tra L’Ungheria e l’Unione Europea, con la richiesta da parte del governo ungherese di revocare l’immunità dell’eurodeputata Ilaria Salis. A dare l’annuncio sono stati i rappresentanti di Viktor Orbán, generando un acceso dibattito tra i membri dell’Eurocamera. “Sei una delinquente comune” L'articolo L’Ungheria, inaspettata proposta: la revoca dell’immunità parlamentare per Ilaria Salis Leggi tutta la notizia su Dailynews24.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Il Parlamento europeo di Strasburgo è stato teatro di un nuovo episodio di conflitto trae l’Unione Europea, con la richiesta da parte del governo ungherese dire l’immunità dell’eurodeputata. A dare l’annuncio sono stati i rappresentanti di Viktor Orbán, generando un acceso dibattito tra i membri dell’Eurocamera. “Sei una delinquente comune” L'articolo: laper

Ue - l’Ungheria chiede la revoca dell’immunità per Ilaria Salis : “Sei una delinquente comune” - “Tutta questa farsa è uno scherzo, tu non sei democratica e non sei una martire. “Come ho più volte affermato – prosegue Salis, eletta nelle liste di Alleanza Verdi e Sinistra – spero che il Parlamento scelga di difendere lo stato di diritto e i diritti umani senza cedere all’arroganza di una ‘democrazia illiberale’ con tendenze autocratiche che, attraverso le parole dei suoi stessi leader, mi ... (Tpi.it)

L’Ungheria chiede di revocare l’immunità parlamentare di Ilaria Salis - cosa può succedere adesso - L'Ungheria hanno chiesto che l'immunità parlamentare di Ilaria Salis sia revocata: lo hanno annunciato gli eurodeputati di Viktor Orbán. . Salis: "Parlamento Ue difenda lo stato di diritto". La richiesta andrà all'esame della commissione giuridica del Parlamento europeo, che poi suggerirà se approvarla o respingerla: a votare sarà il Parlamento. (Fanpage.it)

Ilaria Salis - l’Ungheria chiede la sospensione dell’immunità - La parlamentare europea del gruppo The Left, eletta nelle liste di Alleanza Verdi e Sinistra, affida ai social le sue nuove invettive contro il governo di Budapest, dove è sotto processo con l’accusa di aver partecipato a un pestaggio contro alcuni attivisti dell’estrema destra. Proprio in ragione del […] The post Ilaria Salis, l’Ungheria chiede la sospensione dell’immunità appeared first on ... (Lidentita.it)