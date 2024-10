Juventus-Stoccarda, probabili formazioni e dove vedere la partita (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – La Juventus torna in campo in Champions League. Oggi i bianconeri all'Allianz Stadium ospitano lo Stoccarda per la terza giornata, dopo aver conquistato sei punti nelle prime due. Gli uomini di Motta hanno infatti vinto all'esordio contro il Psv Eindhoven e hanno replicato a Lipsia, battendo i padroni di casa 3-2. Ora la L'articolo Juventus-Stoccarda, probabili formazioni e dove vedere la partita proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – Latorna in campo in Champions League. Oggi i bianconeri all'Allianz Stadium ospitano loper la terza giornata, dopo aver conquistato sei punti nelle prime due. Gli uomini di Motta hanno infatti vinto all'esordio contro il Psv Eindhoven e hanno replicato a Lipsia, battendo i padroni di casa 3-2. Ora la L'articololaproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Juventus-Stoccarda - probabili formazioni e dove vedere la partita - (Adnkronos) – La Juventus torna in campo in Champions League. Gli uomini di Motta hanno infatti vinto all'esordio contro il Psv Eindhoven e hanno replicato a Lipsia, battendo i padroni di casa 3-2. Ora la […]. Oggi i bianconeri all'Allianz Stadium ospitano lo Stoccarda per la terza giornata, dopo aver conquistato sei punti nelle prime due. (Periodicodaily.com)

Juventus : terza giornata di Champions League contro lo Stoccarda all’Allianz Stadium - Juventus-Stoccarda: data, ora e formazioni attese Il match tra Juventus e Stoccarda si giocherà oggi, martedì 22 ottobre, con inizio alle ore 21 presso l’Allianz Stadium di Torino. La sfida si preannuncia avvincente e significativa per entrambe le squadre, impegnate a centrare un successo che potrebbe rivelarsi cruciale nel loro percorso verso la qualificazione. (Gaeta.it)