Isaechia.it - Grande Fratello, Lorenzo in attesa di volare in Spagna con Shaila confessa: “Ecco cosa vorrei fare prima che ci rinchiudano!

Leggi tutta la notizia su Isaechia.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) SarannoGatta eSpolverato i due concorrenti delche sbarcheranno al Gran Hermano spagnolo. L’annuncio è stato dato ieri sera in seguito a un convulso televoto in cui i due protagonisti pensavano di essere stati eliminati dal gioco. Arrivati in studio invece lasorpresa. In realtàaltri non erano che i preferiti del pubblico, motivo per cui per loro in palio ci sarebbe stata un’altra entusiasmante avventura, ovvero una settimana nella Casa del reality show spagnolo. Le parole di Alfonso Signorini una volta accolti i due gieffini, arrivati praticamente quasi in lacrime per quella che secondo loro era stata un’inaspettata quanto sconvolgente eliminazione: Allora, c’è un’ultima emozione da vivere. In realtà, voi due queta sera siete stati nominati i preferiti dal pubblico del