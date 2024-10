Decreto Paesi sicuri, verso ricorso in Appello sui rimpatri (Di martedì 22 ottobre 2024) Nel testo finale del Decreto legge sui Paesi sicuri per il rimpatrio, varato ieri dal Consiglio dei ministri, come apprende l'ANSA da diverse fonti, potrebbe rientrare anche una norma per inserire il ricorso in Corte d'Appello contro le ordinanze del Tribunale sul trattenimento dei migranti nei centri per il rimpatrio, che al momento possono essere impugnate in Cassazione. Il testo del provvedimento dovrebbe essere trasmesso in giornata al Quirinale. E, secondo quanto viene riferito, potrebbe contenere anche questa novità normativa, che era stata approfondita nella preparazione del Decreto e fino a poche ore fa pareva essere stata accantonata. Quotidiano.net - Decreto Paesi sicuri, verso ricorso in Appello sui rimpatri Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 22 ottobre 2024) Nel testo finale dellegge suiper ilo, varato ieri dal Consiglio dei ministri, come apprende l'ANSA da diverse fonti, potrebbe rientrare anche una norma per inserire ilin Corte d'contro le ordinanze del Tribunale sul trattenimento dei migranti nei centri per ilo, che al momento possono essere impugnate in Cassazione. Il testo del provvedimento dovrebbe essere trasmesso in giornata al Quirinale. E, secondo quanto viene riferito, potrebbe contenere anche questa novità normativa, che era stata approfondita nella preparazione dele fino a poche ore fa pareva essere stata accantonata.

