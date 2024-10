Anteprima24.it - Capua, nuovo servizio e nuovo calendario per la raccolta differenziata

(Di martedì 22 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiImportanti cambiamenti in arrivo neldidei rifiuti nella città di. Ilanno 2025 porterà con sé diverse novità sia per le utenze domestiche che non domestiche, in primis la gestione deldi igiene urbana, affidata a CZETA spa e CICLAT soc. coop., e poi undellacon il metodo del “porta a porta”. “Proprio per informare al meglio i cittadini ed i commerciantini sulle nuove modalità e sui tempi diversi della, per venerdì prossimo 25 ottobre, con inizio alle ore 17,00, nella sala consiliare del Comune, i rappresentanti dell’Amministrazione comunale e delle aziende che gestiranno il, terranno un incontro pubblico per spiegare nel dettaglio i diversi step che attendono la città e gli utenti”, dichiara l’assessore all’Ambiente, Rosaria Nocerino.