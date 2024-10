Candido Montini, chi è il ragazzo di 17 anni fermato per l'omicidio: lontani parenti, aveva lasciato la scuola. L'alibi fornito dalla nonna (Di martedì 22 ottobre 2024) «Noi abbiamo le mani pulite». Non ha dubbi la famiglia del ragazzo di 17 anni fermato per l'omicidio di Candido Montini nella sua casa di Catasco, frazione di Garzeno. Eppure i Leggo.it - Candido Montini, chi è il ragazzo di 17 anni fermato per l'omicidio: lontani parenti, aveva lasciato la scuola. L'alibi fornito dalla nonna Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di martedì 22 ottobre 2024) «Noi abbiamo le mani pulite». Non ha dubbi la famiglia deldi 17per l'dinella sua casa di Catasco, frazione di Garzeno. Eppure i

Candido Montini : prima svolta nel complicato puzzle di Garzeno. Dal sangue alle tracce di dna : un mese di indagini nella frazione dei misteri - Partendo dal sangue, perché in quella casa di via Ai Monti, dove la vittima è rimasta stesa a terra a pochi passi dalla porta di ingresso, di sangue ne era rimasto parecchio. Tracce ematiche e impronte di calzature. L’analisi delle tracce di sangue Attorno a Montini, ferito mortalmente da una coltellata alla gola, ma anche attorno a lui. (Ilgiorno.it)

Candido Montini - il giallo dell?omicidio del vicesindaco. Test del dna in paese : fermato un minore - A decine sono stati sottoposti su base volontaria al prelievo del dna e adesso c?è un fermato per l?omicidio di Candido Montini, 76enne ucciso a coltellate nella sua abitazione a... (Ilmessaggero.it)

Fermato un ragazzino di Garzeno per l’omicidio di Candido Montini : è la svolta. Ma sono tanti i punti oscuri - Ma ora che c’è un ragazzo fortemente sospettato di aver commesso il delitto, di questo omicidio rimane ancora da capire tutto: non solo la dinamica, ma soprattutto il movente. Garzeno (Como) – La svolta è arrivata dai primi esiti dei rilievi scientifici, che lunedì mattina si è tradotta in un nome e cognome, quello di un ragazzo di 17 anni, fermato poi a tarda serata, residente nella zona in cui ... (Ilgiorno.it)