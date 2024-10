Poliziotto sotto accusa: “Pistola alla testa, calci e insulti razzisti a un minorenne” (Di lunedì 21 ottobre 2024) L’episodio al centro del processo è avvenuto nel centro di prima accoglienza Casa Testi, la struttura in viale Fulvio Testi a Milano che ospita minori stranieri non accompagnati. Il 5 aprile del 2023 un giovane, originario dell’Egitto e all’epoca 16enne, sarebbe stato minacciato e colpito alla testa con il calcio della Pistola d’ordinanza da parte di uno dei poliziotti che quella notte lo avevano bloccato per un controllo sulle strade di Milano, trovandolo in possesso di “una pinza multifunzionale contenente fra i vari utensili una lama di 8 centimetri”. Una reazione violenta scattata dopo che il ragazzo si era rifiutato di firmare il verbale. Per questo episodio sono stati rinviati a giudizio l’agente, accusato di minaccia grave, e altri tre colleghi che avrebbe assistito alla scena e sono imputati per omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale. Ilgiorno.it - Poliziotto sotto accusa: “Pistola alla testa, calci e insulti razzisti a un minorenne” Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) L’episodio al centro del processo è avvenuto nel centro di prima accoglienza Casa Testi, la struttura in viale Fulvio Testi a Milano che ospita minori stranieri non accompagnati. Il 5 aprile del 2023 un giovane, originario dell’Egitto e all’epoca 16enne, sarebbe stato minacciato e colpitocon ilo dellad’ordinanza da parte di uno dei poliziotti che quella notte lo avevano bloccato per un controllo sulle strade di Milano, trovandolo in possesso di “una pinza multifunzionale contenente fra i vari utensili una lama di 8 centimetri”. Una reazione violenta scattata dopo che il ragazzo si era rifiutato di firmare il verbale. Per questo episodio sono stati rinviati a giudizio l’agente,to di minaccia grave, e altri tre colleghi che avrebbe assistitoscena e sono imputati per omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale.

