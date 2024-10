Pink rimanda quattro tappe del suo tour mondiale | Motivi al di là del mio controllo Continua il mistero sulla salute della cantante

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di lunedì 21 ottobre 2024) «Peral di là del mio, dobbiamo posticipare i nostri prossimishow», Alecia Beth Moore, per il mondo intero, cantautrice statunitense classe 1979, con un post su Instagram annuncia ai fan che le date di Lincoln, Sioux Falls, Milwaukee e Des Moines salteranno. «Mi dispiace darvi questa notizia – scrive – ma stiamo lavorando per riprogrammare ognuno degli spettacoli prima possibile», un annuncio simile a quelloscorsa estate, quando la data a saltare fu una sola, per ordine del medico a causa di mai specificati problemi di. Il sospetto da parte dei fan dell’artista e attivista di Doylestown (Pennsylvania) è che si tratti nuovamente di un problema di, dato anche il saluto, esplicito in questo senso, alla fine del post: «Vi mando amore e».