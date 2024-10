Napolipiu.com - Meret verso il ritorno: sarà titolare contro il Lecce?

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Caprile si fa trovare pronto, mapotrebbe riprendersi il suo posto Alexè pronto a tornare in campo. Dopo l’infortunio all’adduttore della coscia subito durante Juventus-Napoli a fine settembre, il portiere azzurro potrebbe tornarenella prossima sfidailal Maradona. In sua assenza, Elia Caprile ha difeso la porta con grande sicurezza, dimostrando di poter essere una valida alternativa per Antonio Conte. L’allenatore azzurro, infatti, ha sottolineato come il recupero diproceda, ma ha anche lasciato intendere di non voler rischiare il portiereprima del tempo: «Il suo recupero procede, ma sarebbe inutile rischiarlo ora visto che abbiamo Caprile a disposizione e che tanto bene sta facendo».