Medioriente sette israeliani arrestati con l’accusa di essere spie iraniane

(Di lunedì 21 ottobre 2024)cittadinisono staticondi spionaggio a favore dell’Iran. Lo riporta il Times of Israel citando le accuse dei pubblici ministeri. Gli indagati – vienegato – sono tutti ebrei residenti ad Haifa e nel nord del Paese e tra loro ci sono un soldato che ha disertato l’esercito e due minorenni. Sono accusati di aver fotografato e raccolto informazioni sulle basi e sulle strutture dell’Idf, tra cui il quartier generale della difesa di Kirya a Tel Aviv e le basi aeree di Nevatim e Ramat David, nonché i siti delle batterie Iron Dome. IN AGGIORNAMENTO 13:23 Israele si scusa per uccisione tre soldati libanesi L’esercito israeliano si è scusato per la morte di tre soldati libanesi in un attacco nel sud del Libano.