Masterplan aeroporto Catania 600 milioni e pista di 3 km

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Ampliamento del sedime aeroportuale verso Sud-Ovest e Sud e realizzazione di una nuovadi volo lunga 3.000 metri, trasformata in taxiway, ritrutturazione del Terminal C e realizzazione di due nuovi, A e B, e investimenti per 600di euro nei prossimi cinque anni. Questi alcuni degli interventi inseriti nel2030 dell'dial centro di un incontro, in Confindustria etnea, con la partecipazione della presidente degli industriali, Maria Cristina Busi Ferruzzi, del sindaco Enrico Trantino, e dell'amministratore delegato, Nico Torrisi, e del direttore infrastrutture della Sac, Giancarlo Guarrera. "Lo sviluppo economico della Sicilia - ha dichiarato la presidente Busi - è strettamente legato a due infrastrutture chiave: porto e. Per questo è fondamentale conoscere i dettagli dei progetti di riqualificazione direttamente dai responsabili.