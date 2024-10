Madonna di Trevignano, il tour tra i veggenti a 2400 euro per il Giubileo: c’è anche Gisella Cardia (Di lunedì 21 ottobre 2024) Gisella Cardia e Trevignano Romano sono tra le tappe di un tour organizzato per il Giubileo in Italia. Un pellegrinaggio tra i "profeti" di undici giorni, dal 30 marzo al 9 aprile 2025, per circa 2400 euro. Fanpage.it - Madonna di Trevignano, il tour tra i veggenti a 2400 euro per il Giubileo: c’è anche Gisella Cardia Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)Romano sono tra le tappe di unorganizzato per ilin Italia. Un pellegrinaggio tra i "profeti" di undici giorni, dal 30 marzo al 9 aprile 2025, per circa

