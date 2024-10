Italia femminile, Soncin: “C’è molta attenzione ai comportamenti negativi” (Di lunedì 21 ottobre 2024) “Di sicuro all’argomento siamo molto sensibili, c’è molta attenzione a comportamenti negativi nei confronti delle donne ma anche di qualsiasi genere. Per quanto riguarda la scelta di Elena Linari e delle altre calciatrici sono individuali, sarebbe il caso di parlarne con lei ma ancora non ho avuto modo e tempo di affrontare l’argomento e quindi non mi sento di esprimere un’opinione in merito alla sua presa di posizione“. Queste le parole del CT azzurro Andrea Soncin, in commento alla lettera firmata da circa 100 giocatrici professioniste di tutto il mondo inviata al presidente della Fifa, Gianni Infantino, chiedendo all’organismo internazionale di rescindere il contratto di sponsorizzazione con la compagnia petrolifera statale dell’Arabia Saudita a causa del “sistema di oppressione delle donne e degli omosessuali nel Paese”. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) “Di sicuro all’argomento siamo molto sensibili, c’ènei confronti delle donne ma anche di qualsiasi genere. Per quanto riguarda la scelta di Elena Linari e delle altre calciatrici sono individuali, sarebbe il caso di parlarne con lei ma ancora non ho avuto modo e tempo di affrontare l’argomento e quindi non mi sento di esprimere un’opinione in merito alla sua presa di posizione“. Queste le parole del CT azzurro Andrea, in commento alla lettera firmata da circa 100 giocatrici professioniste di tutto il mondo inviata al presidente della Fifa, Gianni Infantino, chiedendo all’organismo internazionale di rescindere il contratto di sponsorizzazione con la compagnia petrolifera statale dell’Arabia Saudita a causa del “sistema di oppressione delle donne e degli omosessuali nel Paese”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"Michelin? È importante - attira molta attenzione". Intervista allo chef che ha conquistato due macaron in dieci settimane - Ho cominciato a chiedermi se questi due mondi potevano fondersi. È uno spazio in cui possiamo sognare per molti anni, e che possiamo permetterci: non abbiamo nessun miliardario alle spalle. «Il nostro ristorante è un'esperienza in cui accompagniamo gli ospiti in un viaggio: sia il mio personale che quello del ristorante» dice Kristian Baumann, due stelle Michelin con il suo Koan fuori Copenaghen. (Gamberorosso.it)

Ancelotti : «Il sistema di gioco? Non ci faccio molta attenzione - voglio che la squadra dimostri impegno» - È un peccato che non ci sia, ma possiamo rimediare. Vinicius merita il Pallone d’Oro? «Penso di sì, visto il ruolo che ha avuto in Champions League, segnando in semifinale e finale. Ha vissuto tanti derby. Quando si è a disposizione, si può giocare novanta minuti o zero». Dopo aver perso l’anno scorso, ha confessato che la sconfitta gli ha fatto bene. (Ilnapolista.it)

Soldi e famiglia - c'è molto da sistemare : Branko - il segno che deve fare molta attenzione - A voi l'onore di aprire la nuova stagione, con amore che non vi dovrebbe mancare grazie a Venere in aspetto di trigono con il vostro Giove. Gemelli Domani il Sole va in Bilancia, vostro segno fratello che vi porta bene, la Luna invece entra in Gemelli in mattinata alle ore 10:25. La combinazione Luna-Urano, in Toro, effettivamente può essere disordinata, ma domani cambia. (Liberoquotidiano.it)