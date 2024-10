Con "Mare Fuori" si apre la stagione dei musical al Teatro Comunale (Di lunedì 21 ottobre 2024) Dopo il successo strepitoso del suo debutto riprende la seconda tourneé di Mare Fuori, la serie tv più amata dal pubblico italiano e non solo diventata musical con i brani originali della trasmissione. Il tour inizierà proprio al Teatro Comunale di Modena, dove apre la rassegna di musical nei Modenatoday.it - Con "Mare Fuori" si apre la stagione dei musical al Teatro Comunale Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Dopo il successo strepitoso del suo debutto riprende la seconda tourneé di, la serie tv più amata dal pubblico italiano e non solo diventatacon i brani originali della trasmissione. Il tour inizierà proprio aldi Modena, dovela rassegna dinei

Riprogrammata la tappa di “Mare Fuori Il Musical” a Pescara : nuovo appuntamento a febbraio 2025 - In un viaggio emozionante e tormentato, i giovani attendono di scoprire chi sono veramente, al di là delle loro storie e aspettative familiari. Coloro che desiderano procedere con il rimborso dovranno fare riferimento al circuito d’acquisto entro e non oltre il 31 ottobre. La prossima stagione promette di ripetere questo straordinario successo, con altre rappresentazioni in diverse città italiane. (Gaeta.it)

Mare Fuori Il Musical torna nei maggiori teatri : confermato il cast - ecco tutte le città coinvolte - Ci saranno anche dei grandi ritorni nei teatri di Milano, Torino, Roma Bari e Napoli (che aprirà stavolta le porte del Palapartenope) che nelle scorse tappe, non sono riuscite a soddisfare le richieste. Si tratta delle ultime date, poi lo spettacolo si fermerà definitivamente, dopo un viaggio straordinario che ha abbracciato un pubblico caloroso e pieno di entusiasmo in tutta la Penisola. (Spettacolo.eu)

Torna nei teatri “Mare Fuori Il Musical” - ROMA (ITALPRESS) – Torna nei maggiori teatri italiani “Mare Fuori Il Musical”, trasposizione teatrale della fortunata serie Rai – Picomedia, diretto da Alessandro Siani e prodotto da Best Live. Ci saranno anche dei grandi ritorni nei teatri di Milano,Torino, Roma Bari e Napoli (che aprirà stavolta le porte del Palapartenope) che nelle scorse tappe, non sono riuscite a soddisfare le richieste. (Unlimitednews.it)