Ilgiorno.it - Ciclista uccisa: pista ciclabile sotto inchiesta. Sala: “Obbligo di cordoli protettivi? Non faremmo più nuove corsie”

(Di lunedì 21 ottobre 2024) “Se dovesse passare l’idea che le piste ciclabili possono essere fatte solo se protette da, abbiamo finito di fare piste ciclabili a Milano”. È preoccupato, il sindaco Giuseppe. Venerdì la Procura ha notificato l’avviso di chiusura della indagini, in vista di un eventuale rinvio a giudizio, all’assessore comunale Marco Granelli, relativamente alla morte della 39enne Cristina Scozia, travolta il 20 aprile 2023 da una betoniera mentre pedalava in unasenzain via Francesco Sforza. Nel mirino dell’accusa ci sono presunte irregolarità nella realizzazione dellariservata alle bici, dall’assenza dialla mancanza di adeguata segnaletica fino all’errato funzionamento dei semafori in quel tratto di strada.