Zon.it - Anticipazioni Beautiful: la puntata di oggi, 21 Ottobre

(Di lunedì 21 ottobre 2024): una nuova e sorprendentedista per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 13:40. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.: ladi, 21Ridge confessa a Eric di sentirsi diviso tra Brooke e Taylor. Intanto, Carter e Katie discutono del viaggio a Roma, vedendo questa occasione come un possibile punto di svolta per la relazione di Brooke e Ridge. Nel frattempo, Deacon continua a provare a far dichiarare Brooke.