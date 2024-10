Mister Movie | Fallout 2 Stagione, Ella Purnell svela i retroscena della nuova serie (Di domenica 20 ottobre 2024) Grazie a MisterMovie.it abbiamo potuto scrivere questa notizia: Anticipazioni Fallout 2 Stagione: un futuro radioattivo L’attesa per la seconda Stagione di Fallout, la serie tv post-apocalittica che ha conquistato il pubblico di Amazon Prime Video, è sempre più alta. L’attrice protagonista, Ella Purnell, ha recentemente rilasciato alcune dichiarazioni che offrono un primo sguardo dietro le quinte dElla produzione. Un futuro incerto per i personaggi Purnell ha confessato di non avere ancora avuto accesso alla sceneggiatura dElla nuova Stagione, lasciando intendere che i creatori dElla serie stiano tenendo strettamente i dettagli dElla trama. L’attrice ha scherzosamente ammesso di concentrarsi al momento sulla preparazione fisica, anticipando che i suoi personaggi saranno impegnati in sequenze d’azione particolarmente intense. Mistermovie.it - Mister Movie | Fallout 2 Stagione, Ella Purnell svela i retroscena della nuova serie Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Grazie a.it abbiamo potuto scrivere questa notizia: Anticipazioni: un futuro radioattivo L’attesa per la secondadi, latv post-apocalittica che ha conquistato il pubblico di Amazon Prime Video, è sempre più alta. L’attrice protagonista,, ha recentemente rilasciato alcune dichiarazioni che offrono un primo sguardo dietro le quinte dproduzione. Un futuro incerto per i personaggiha confessato di non avere ancora avuto accesso alla sceneggiatura d, lasciando intendere che i creatori dstiano tenendo strettamente i dettagli dtrama. L’attrice ha scherzosamente ammesso di concentrarsi al momento sulla preparazione fisica, anticipando che i suoi personaggi saranno impegnati in sequenze d’azione particolarmente intense.

