L'Italia sta perdendo il treno della transizione verde? Il confronto con gli altri Paesi Ue e la minaccia di Cina e Usa (Di domenica 20 ottobre 2024) L'Italia sarà anche la terza economia europea, ma quando si tratta di produzione di tecnologie verdi e creazione di posti di lavoro scivola al quinto posto. È quanto emerge dall'ultimo rapporto del think tank pan-europeo Strategic Perspectives, che fa il punto sulla corsa globale nel campo delle tecnologie net-zero: pannelli solari, pale eoliche, batterie, pompe di calore, elettrolizzatori per l'idrogeno e non solo. Nel 2023, si legge nel documento, gli investimenti nell'Unione europea hanno raggiunto quota 334 miliardi di dollari, in crescita di 76 miliardi rispetto all'anno precedente. I riflessi di questo processo si stanno facendo sentire soprattutto sul mercato del lavoro: nel 2022, 1,6 milioni di lavoratori sono stati impiegati esclusivamente nel settore delle rinnovabili, uno dei comparti che più riesce a creare nuovi posti di lavoro.

