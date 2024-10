La festa della scuola e della Costituzione: un momento di grande aggregazione intergenerazionale (Di domenica 20 ottobre 2024) Una festa intergenerazionale per ribadire il valore identitario e unitario dell’appartenenza alla comunità, per riflettere su doveri e diritti dei cittadini e per condividere momenti di gioia e aggregazione: questi gli elementi portanti della festa della scuola e della Costituzione. L’edizione Frosinonetoday.it - La festa della scuola e della Costituzione: un momento di grande aggregazione intergenerazionale Leggi tutta la notizia su Frosinonetoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Unaper ribadire il valore identitario e unitario dell’appartenenza alla comunità, per riflettere su doveri e diritti dei cittadini e per condividere momenti di gioia e: questi gli elementi portanti. L’edizione

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Musica - aggregazione e solidarietà : ecco il programma di 'Volontariato in festa' - Una settantina di associazioni in piazza Ariostea, a Ferrara, per una grande festa dedicata alla solidarietà e alla pace, in tutte le sue sfaccettature. L'appuntamento è per sabato 12, dalle 9 alle 20, con la seconda edizione di 'Volontariato in festa'. Iscriviti al canale WhatsApp di... (Ferraratoday.it)

Palma si trasforma in un centro di aggregazione : la "festa della famiglia" è un successo - Sabato scorso, la città di Palma di Montechiaro ha ospitato la seconda edizione della "Festa della Famiglia" nella villa di Piazza Giulio Tomasi, trasformando il cuore della città in un vivace centro di allegria e divertimento. Organizzata dalla Chiesa Parola della Grazia di Palma in... (Agrigentonotizie.it)

Festa dell’Unità a Bologna - i volontari degli stand tra cibo e politica : “Qui si fa aggregazione” - E sulle regionali, secondo Tiani, il candidato del centrosinistra Michele de Pascale “è credibile e con un profilo da amministratore, la miglior candidatura possibile guardando anche a una coalizione ampia”. In questo parallelismo col passato, all’inaugurazione della Festa dell’Unità 2024, per l’ultima volta all’interno del Parco Nord, l’atmosfera - almeno per questo primo giorno - è diversa ... (Ilrestodelcarlino.it)