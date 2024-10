Juventus-Stoccarda (Champions League, 22-10-2024 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici (Di domenica 20 ottobre 2024) Secondo impegno teutonico consecutivo per la Juve, che dopo la trasferta sul campo del Lipsia riceve lo Stoccarda. I tedeschi dopo due giornate sono ancora alla ricerca della prima vittoria in una Champions League già ricca di rimpianti, il 3-1 all’esordio contro il Real Madrid era arrivato solo nel finale e l’1-1 contro lo Sparta InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Infobetting.com - Juventus-Stoccarda (Champions League, 22-10-2024 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici Leggi tutta la notizia su Infobetting.com (Di domenica 20 ottobre 2024) Secondo impegno teutonico consecutivo per la Juve, che dopo la trasferta sul campo del Lipsia riceve lo. I tedeschi dopo due giornate sono ancora alla ricerca della prima vittoria in unagià ricca di rimpianti, il 3-1 all’esordio contro il Real Madrid era arrivato solo nel finale e l’1-1 contro lo Sparta InfoBetting: Scommesse Sportive e

Probabili formazioni Juventus-Stoccarda : terza giornata Champions League 2024/2025 - Le probabili formazioni di Juventus-Stoccarda, match della terza giornata della fase campionato di Champions League 2024/2025. Il fischio d’inizio è in programma alle 21:00 di martedì 22 ottobre nella cornice dell’Allianz Stadium, dove i bianconeri vogliono conservare il punteggio pieno in classifica dopo la vittoria in 10 uomini a Lipsia e quella all’esordio contro il Psv. (Sportface.it)

Juventus-Stoccarda come vederla in tv? Canale - data e orario Champions League 2024/2025 -  Dopo la vittoria contro il Psv e l’impresa di Lipsia, i bianconeri di Thiago Motta vanno a caccia di altri tre punti per proseguire il percorso netto. . The post Juventus-Stoccarda come vederla in tv? Canale, data e orario Champions League 2024/2025 appeared first on SportFace. A Torino mancheranno lo squalificato Di Gregorio e gli infortunati Bremer, Koopmeiners e Nico Gonzalez, tra gli ... (Sportface.it)

Juventus-Stoccarda : come acquistare i biglietti per la Uefa Champions League - Informazioni utili per i tifosi Arrivare presto allo stadio: Le partite di Champions League attirano migliaia di tifosi, quindi il consiglio è quello di arrivare con largo anticipo per evitare code all’ingresso. Ecco tutte le informazioni necessarie per l'acquisto dei biglietti. Lo scontro si terrà allo Stadio Allianz di Torino. (Sport.quotidiano.net)