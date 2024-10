Grande Fratello 25, scarsa igiene nella casa e la diretta viene sospesa nella notte: il motivo (Di domenica 20 ottobre 2024) Da qualche ora a questa parte un alone di mistero avvolge la casa del Grande Fratello. Diversi concorrenti sono stati chiamati in confessionale per una comunicazione che hanno poi riferito agli altri compagni d’avventura. Sebbene l’inquadratura sarebbe cambiata ogni qualvolta si entrava nel merito, i telespettatori avrebbero carpito che dovrebbe esserci una sospensione della diretta. Il motivo non è sicuro, ma pare possano c’entrare i topi avvistati in casa in questi giorni. Grande Fratello 25: la diretta viene sospesa? I concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello sembrano aver ricevuto un’informazione dai piani alti del reality ma non si sarebbe ancora capito con certezza quale sia. I diretti interessati hanno parlato sottovoce e spesso le loro conversazioni sarebbero state interrotte dal cambio di inquadratura. Tuttavia, qualcosa sarebbe stata carpita. Anticipazionitv.it - Grande Fratello 25, scarsa igiene nella casa e la diretta viene sospesa nella notte: il motivo Leggi tutta la notizia su Anticipazionitv.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Da qualche ora a questa parte un alone di mistero avvolge ladel. Diversi concorrenti sono stati chiamati in confessionale per una comunicazione che hanno poi riferito agli altri compagni d’avventura. Sebbene l’inquadratura sarebbe cambiata ogni qualvolta si entrava nel merito, i telespettatori avrebbero carpito che dovrebbe esserci una sospensione della. Ilnon è sicuro, ma pare possano c’entrare i topi avvistati inin questi giorni.25: la? I concorrenti della nuova edizione delsembrano aver ricevuto un’informazione dai piani alti del reality ma non si sarebbe ancora capito con certezza quale sia. I diretti interessati hanno parlato sottovoce e spesso le loro conversazioni sarebbero state interrotte dal cambio di inquadratura. Tuttavia, qualcosa sarebbe stata carpita.

