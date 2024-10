Formazioni ufficiali Cagliari-Torino, Serie A 2024/2025 (Di domenica 20 ottobre 2024) Le Formazioni ufficiali di Cagliari-Torino, partita valevole per l’ottava giornata di Serie A 2024/2025. Davide Nicola recupera Makoumbou, che si gioca una maglia dal primo minuto probabilmente con Prati. Difficile che il tecnico possa rinunciare a Piccoli, mentre potrebbe rivedersi dallinizio Luvumbo in appoggio. Torino che deve purtroppo fare i conti con la pesante assenza di Zapata per il resto della stagione. Ecco le scelte dei due allenatori. Formazioni ufficiali Cagliari-Torino Cagliari: in attesa Torino: in attesa Formazioni ufficiali Cagliari-Torino, Serie A 2024/2025 SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Ledi, partita valevole per l’ottava giornata di. Davide Nicola recupera Makoumbou, che si gioca una maglia dal primo minuto probabilmente con Prati. Difficile che il tecnico possa rinunciare a Piccoli, mentre potrebbe rivedersi dallinizio Luvumbo in appoggio.che deve purtroppo fare i conti con la pesante assenza di Zapata per il resto della stagione. Ecco le scelte dei due allenatori.: in attesa: in attesaSportFace.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tolosa-Angers (domenica 20 ottobre 2024 ore 17 : 00) : formazioni ufficiali - quote - pronostici - convocati - Per i violets sono 4 i KO nelle ultime 5 partite, con l’eccezione della vittoria nello scontro diretto sul Le Havre a dare ossigeno ad un calendario nel complesso molto complicato. Rispettivamente terzultima e ultima in Ligue1 dopo sette giornate di campionato, Tolosa ed Angers si affrontano in questo scontro salvezza valevole per l’ottava giornata di campionato. (Infobetting.com)

Nantes-Nizza (domenica 20 ottobre 2024 ore 17 : 00) : formazioni ufficiali - quote - pronostici - convocati - Etienne. I canarini hanno rallentato dopo un ottimo inizio di stagione, e sono a secco di vittorie da 4 gare dove hanno racimolato appena 2 punti contro due squadre neopromosse come Angers e St. Neppure gli Aiglons se la passano tanto meglio, non avendo vinto nelle ultime 4 uscite tra campionato […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . (Infobetting.com)

Auxerre-Reims (domenica 20 ottobre 2024 ore 17 : 00) : formazioni ufficiali - quote - pronostici - convocati - I diplomats Hanno vinto appena 1 delle ultime 6 gare subendo caterve di gol; all’Abbè Deschamps le cose sembrano andare leggermente meglio, mentre fuori sono appena 4 i gol segnati e ben 11 al passivo in 4 gare, […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . Etienne, è impegnato quest’oggi in casa contro il Reims di Elsner quarta forza della Ligue1. (Infobetting.com)