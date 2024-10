Verissimo, Anticipazioni e Ospiti delle puntate di Sabato 19 e Domenica 20 ottobre 2024 su Canale 5 (Di sabato 19 ottobre 2024) Scopriamo insieme tutte le Anticipazioni e gli Ospiti del doppio appuntamento con Verissimo, in onda Sabato 19 e Domenica 20 ottobre 2024 su Canale 5. In studio Diletta Leotta e Alessandro Basciano. Comingsoon.it - Verissimo, Anticipazioni e Ospiti delle puntate di Sabato 19 e Domenica 20 ottobre 2024 su Canale 5 Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Scopriamo insieme tutte lee glidel doppio appuntamento con, in onda19 e20su5. In studio Diletta Leotta e Alessandro Basciano.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Verissimo di Silvia Toffanin - ospiti ed anticipazioni di sabato 19 e domenica 20 ottobre 2024 - L’attrice e produttrice, figlia del regista Dario Argento, è pronta a raccontarsi in una lunga intervista tra vita professionale e privata. Tra gli ospiti protagonisti di oggi c’è: Asia Argento. 30 va in onda la prima puntata del weekend di “Verissimo”, il programma di interviste condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. (Superguidatv.it)

Anticipazioni Verissimo - gli ospiti del 19 ottobre : la confessione di Asia Argento - Melis Sezen, la star internazionale di La rosa della vendetta Infine, direttamente dalla serie TV di successo La rosa della vendetta, sarà ospite Melis Sezen, attrice turca che interpreta il personaggio di Deva nella serie. . Tra gli ospiti di questa puntata anche Alessandro Basciano, personaggio noto al pubblico per le sue partecipazioni a vari reality show e per la sua storia d’amore con ... (Dilei.it)

Verissimo : ospiti e anticipazioni del weekend 19-20 ottobre - Domenica 20 ottobre: Diletta Leotta e tanti volti noti della TV Domenica alle 16:00, Silvia Toffanin ospiterà in esclusiva Diletta Leotta, che parlerà del suo attuale momento d’oro, in vista del suo debutto alla conduzione della nuova edizione di “La Talpa“, in arrivo su Canale 5. (Tutto.tv)