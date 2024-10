Sesso su una panchina in pieno giorno vicino a tribunale e chiesa: bufera sull'assenza di controlli e vigilanza (Di sabato 19 ottobre 2024) «Le immagini che stanno circolando sulle app di messaggistica istantanea in queste ore non lasciano spazio all’immaginazione: nel video ripreso con uno smartphone, si vedono nitidamente un uomo e una donna durante un rapporto sessuale su una delle panchine del Centro direzionale di Napoli a pochi passi dal tribunale, dagli uffici del consiglio regionale e vicino ad una chiesa. E’ la prova lampante Feedpress.me - Sesso su una panchina in pieno giorno vicino a tribunale e chiesa: bufera sull'assenza di controlli e vigilanza Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di sabato 19 ottobre 2024) «Le immagini che stanno circolandoe app di messaggistica istantanea in queste ore non lasciano spazio all’immaginazione: nel video ripreso con uno smartphone, si vedono nitidamente un uomo e una donna durante un rapporto sessuale su una delle panchine del Centro direzionale di Napoli a pochi passi dal, dagli uffici del consiglio regionale ead una. E’ la prova lampante

