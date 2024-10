Nissan Silence S04, la nanocar elettrica (Di sabato 19 ottobre 2024) Nissan Silence S04 è una nanocar elettrica dai grandi contenuti tecnologici. Una “piccola auto elettrica” che si rivolge soprattutto ai giovanissimi che intendono spostarsi agilmente in città, la Nissan Silence S04 è disponibile in due versioni. La L6e si rivolge ai possessori di patente A1 e può essere guidata dai 14 anni in su. Ha Sbircialanotizia.it - Nissan Silence S04, la nanocar elettrica Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di sabato 19 ottobre 2024)S04 è unadai grandi contenuti tecnologici. Una “piccola auto” che si rivolge soprattutto ai giovanissimi che intendono spostarsi agilmente in città, laS04 è disponibile in due versioni. La L6e si rivolge ai possessori di patente A1 e può essere guidata dai 14 anni in su. Ha

Nissan e Silence insieme per la micromobilità elettrica. Nelle concessionarie arriva la nanocar S04 - Uno degli aspetti più innovativi del Silence S04 è l’utilizzo di batterie estraibili, che possono essere ricaricate a casa o in ufficio utilizzando una normale presa domestica. Come sottolineato da Leon Dorssers, Vice Presidente Senior di Nissan AMIEO, l’obiettivo è quello di rendere la mobilità elettrica sempre più accessibile e inclusiva, permettendo a un numero crescente di persone di entrare ... (Ilfattoquotidiano.it)