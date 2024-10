Il Manchester United si prepara alla delusione nel perseguire il terzino sinistro Alphonso Davies (Di sabato 19 ottobre 2024) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Alphonso Davies del Bayern Monaco è stato collegato al Manchester United (foto di Alexander Hassenstein/Getty Images) Il Man United è destinato a rimanere deluso dalla ricerca del terzino del Bayern Monaco Alphonso Davies mentre i Red Devils tengono d’occhio il mercato per trovare soluzioni ai loro problemi con il terzino sinistro. Il ruolo è stato un’area problematica per Erik ten Hag e il Man United nelle ultime due stagioni a causa dei continui problemi di infortunio di Luke Shaw. Il nazionale inglese deve ancora giocare con il club di Manchester nella stagione 2024/25 e si è rivelato troppo inaffidabile per essere il terzino sinistro titolare dei Red Devils dalla prossima stagione in poi. Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di sabato 19 ottobre 2024) Abbiamo tradotto per voi questo articolo:del Bayern Monaco è stato collegato al(foto di Alexander Hassenstein/Getty Images) Il Manè destinato a rimanere deluso dricerca deldel Bayern Monacomentre i Red Devils tengono d’occhio il mercato per trovare soluzioni ai loro problemi con il. Il ruolo è stato un’area problematica per Erik ten Hag e il Mannelle ultime due stagioni a causa dei continui problemi di infortunio di Luke Shaw. Il nazionale inglese deve ancora giocare con il club dinella stagione 2024/25 e si è rivelato troppo inaffidabile per essere iltitolare dei Red Devils dprossima stagione in poi.

