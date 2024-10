Eurofighter italiani su Kaliningrad: la strategia russa dietro la diffusione delle foto (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Le recenti immagini degli Eurofighter italiani in volo sui cieli di Kaliningrad hanno suscitato un notevole interesse e dibattito. Queste foto sono state pubblicate su un popolare canale Telegram russo, Fighterbomber, che conta oltre mezzo milione di iscritti. Il fenomeno porta a interrogarsi sugli scopi del governo di Mosca e sulle motivazioni dietro la diffusione di tali notizie, specialmente nel contesto della continua guerra tra Russia e Ucraina. La propaganda nella guerra contemporanea Il generale Leonardo Tricarico, ex Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare italiana e presidente della Fondazione Icsa, ha sottolineato l’importanza della propaganda nel conflitto attuale. Secondo Tricarico, questa guerra si basa su una dottrina militare risalente agli anni ’50, ma presenta anche elementi innovativi. Gaeta.it - Eurofighter italiani su Kaliningrad: la strategia russa dietro la diffusione delle foto Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Le recenti immagini degliin volo sui cieli dihanno suscitato un notevole interesse e dibattito. Questesono state pubblicate su un popolare canale Telegram russo, Fighterbomber, che conta oltre mezzo milione di iscritti. Il fenomeno porta a interrogarsi sugli scopi del governo di Mosca e sulle motivazioniladi tali notizie, specialmente nel contesto della continua guerra tra Russia e Ucraina. La propaganda nella guerra contemporanea Il generale Leonardo Tricarico, ex Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare italiana e presidente della Fondazione Icsa, ha sottolineato l’importanza della propaganda nel conflitto attuale. Secondo Tricarico, questa guerra si basa su una dottrina militare risalente agli anni ’50, ma presenta anche elementi innovativi.

