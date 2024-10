Scopri il magico mondo del trekking urbano: eventi, itinerari e bellezze da nord a sud Italia (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il trekking urbano è un fenomeno in continua crescita che invita a Scoprire il patrimonio culturale, artistico e naturale delle città Italiane. Il 31 ottobre si celebra la 21ª Giornata Nazionale del trekking urbano, un evento che promuove l’importanza di esplorare le città a piedi. Attraverso questa manifestazione, organizzata dal Comune di Siena in collaborazione con l’Associazione Nazionale Guide Turistiche, si incoraggia un turismo sostenibile e una maggiore consapevolezza dell’ambiente. Nel corso di questa giornata, un numero crescente di comuni Italiani si unisce per invitare tutti a rallentare e assaporare le meraviglie delle loro città. Gaeta.it - Scopri il magico mondo del trekking urbano: eventi, itinerari e bellezze da nord a sud Italia Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ilè un fenomeno in continua crescita che invita are il patrimonio culturale, artistico e naturale delle cittàne. Il 31 ottobre si celebra la 21ª Giornata Nazionale del, un evento che promuove l’importanza di esplorare le città a piedi. Attraverso questa manifestazione, organizzata dal Comune di Siena in collaborazione con l’Associazione Nazionale Guide Turistiche, si incoraggia un turismo sostenibile e una maggiore consapevolezza dell’ambiente. Nel corso di questa giornata, un numero crescente di comunini si unisce per invitare tutti a rallentare e assaporare le meraviglie delle loro città.

